Спасатель погиб на пожаре в Поставском районе

Источник материала: Интерфакс

Следственное управление УСК по Витебской области проводит проверку гибели 45-летнего спасателя, который погиб на пожаре в Поставском районе (Витебская обл.).

По данным СК Беларуси, пожарный расчет Лынтупского РОЧС прибыл ночью 3 августа пожар, о котором сообщили жители Лынтуп.

"Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлек мужчину из-под завала, однако тот уже был без признаков жизни", - сказано в сообщении СК.

Во время осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина возгорания устанавливается.