В России заведено уголовное дело об отмывании средства фондом Навального

Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили от крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были приобретены преступным путем.