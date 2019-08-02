|
В России заведено уголовное дело об отмывании средства фондом Навального
Источник материала: Интерфакс
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили от крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были приобретены преступным путем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального. Как сообщила официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)