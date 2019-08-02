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В России заведено уголовное дело об отмывании средства фондом Навального

03.08.2019 15:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о легализации фондом 1 млрд рублей. В связи с этим возбуждено дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, включая сотрудников фонда, получили от крупную сумму денег в рублях и валюте, которые были приобретены преступным путем.

 

 
 
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, касающееся финансирования "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального. Как сообщила официальный...
 
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