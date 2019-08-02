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Московская полиция сообщила о 30 задержанных на акции оппозиции

03.08.2019 15:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Столичная полиция сообщает о 30 задержанных участниках несогласованной акции оппозиции в Москве.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, по состоянию на 14 часов 30 минут субботы в несогласованном мероприятии в центре столицы приняли участие порядка 350 человек. Тридцать человек были задержаны за нарушения общественного порядка, отметили в полиции.

Между тем, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", на 15:00 задержаны 89 человек.

Как сообщалось ранее, в центре столицы были усилены меры безопасности после предупреждения властей о недопустимости проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

 

 
 
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Столичная полиция сообщает о 30 задержанных участниках несогласованной акции оппозиции в Москве. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, по состоянию...
 
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