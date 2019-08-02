|
В одной из школ Германии возник очаг заболевания туберкулезом
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Заразились около 110 человек – как учителя, так и ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом стало известно в результате проверки, проведенной после диагностирования у двоих детей активной формы туберкулеза. Что стало причиной массового распространения заболевания, пока неизвестно.
В Германии активный рост числа заболевших туберкулезом начался в 2012 году. Медики связывают это с увеличением потока мигрантов в страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Заразились около 110 человек – как учителя, так и ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно в результате...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)