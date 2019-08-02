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В одной из школ Германии возник очаг заболевания туберкулезом

03.08.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Заразились около 110 человек – как учителя, так и ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из школ Германии возник очаг заболевания туберкулезом

Об этом стало известно в результате проверки, проведенной после диагностирования у двоих детей активной формы туберкулеза. Что стало причиной массового распространения заболевания, пока неизвестно.

В одной из школ Германии возник очаг заболевания туберкулезом

В Германии активный рост числа заболевших туберкулезом начался в 2012 году. Медики связывают это с увеличением потока мигрантов в страну.

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Новости Германии. Заразились около 110 человек – как учителя, так и ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно в результате...
 
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