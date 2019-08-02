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«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

03.08.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры стартовали на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Торжественная церемония открытия прошла в подмосковном парке «Патриот». В мероприятии принял участие министр обороны Беларуси. В 2019 году наша страна участвует в 18 из 32 конкурсов.

«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
С каждым годом Игры набирают оборот и по государствам, на территории которых проводятся Игры, и по количеству участников. Подготовка, которая проведена, наверное, в каждом государстве, нацелена на то, чтобы бороться и завоевывать призовые места.

Что дают эти Игры? Естественно, подготовку личного состава; общение с другими военнослужащими, военнослужащими других государств, и возможность перенимать их опыт; демонстрация государственного флага нашей страны.

«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Команда Вооруженных Сил Беларуси – традиционный участник АрМИ. В этом году на территории нашей страны пройдут два конкурса – «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Их открытие 3 августа состоялось в Брестской крепости.

«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

На площади Церемониалов выстроились команды из 21 государства – лучшие представители вооруженных сил стран-участниц АрМИ-2019. Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню. Память защитников Отечества почтили минутой молчания.

«Реальный шанс сравнить уровень подготовки»: стартовали пятые Армейские международные игры

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Это реальный шанс сравнить уровень подготовки свой, который мы достигли за этот год, по сравнению с другими командами. Наверное, главный срез, который мы можем сделать не только внутри себя, а между таким количеством стран.

Что касается Бреста… Это, наверное, от военных подарок Бресту на 1000-летие города.

АрМИ-2019 стартуют 3 августа на территории 10 государств

Люди в материале: Андрей Равков, Вадим Денисенко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Пятые Армейские международные игры стартовали на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная...
 
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