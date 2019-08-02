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Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах

03.08.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Поставском районе на пожаре погиб сотрудник МЧС.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось ночью 3 августа. Жители г.п. Лынтупы сообщили, что горит заброшенное здание. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.  

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах
Фото: СК

Во время ликвидации возгорания на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Коллега и местные жители извлекли мужчину без признаков жизни из-под завала.  

Было осмотрено место происшествия, опрошены местные жители, были изъяты следы пожарного мусора, назначен ряд экспертиз.  

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах
Фото: СК

Очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Устанавливается причина пожара и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.   

Следственный комитет Беларуси выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.  

В Лидском районе при пожаре в жилом доме погиб его хозяин (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Поставском районе на пожаре погиб сотрудник МЧС.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось ночью 3 августа. Жители г.п....
 
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