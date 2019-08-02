Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Поставском районе на пожаре погиб сотрудник МЧС.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось ночью 3 августа. Жители г.п. Лынтупы сообщили, что горит заброшенное здание. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.



Фото: СК

Во время ликвидации возгорания на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Коллега и местные жители извлекли мужчину без признаков жизни из-под завала.

Было осмотрено место происшествия, опрошены местные жители, были изъяты следы пожарного мусора, назначен ряд экспертиз.



Фото: СК

Очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Устанавливается причина пожара и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.



Следственный комитет Беларуси выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.