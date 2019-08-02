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Друзья пытались его спасти. Подробности гибели 12-летнего ребёнка на стройке в Малорите

03.08.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Малорите 12-летнего мальчика засыпало насмерть песком.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось второго августа. Установлено, что ребенок катался вместе двумя друзьями на велосипедах.  

Во время поездки дети увидели участок, на котором строился дом. На территории находилась куча песка. Друзья решили поиграть с песком, а один из детей начал копать яму в середине кучи. Сверху на ребенка обрушился песок.  

Друзья пытались его спасти. Подробности гибели 12-летнего ребёнка на стройке в Малорите
Фото: СК

Дети сообщили, что они пытались спасти друга, но не смогли это сделать, растерялись и убежали. По дороге они встретили маму погибшего мальчика, которая искала сына, и сказали, что произошло.  

Женщина обнаружила тело сына (читать далее).  

Участок огорожен не был. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

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Новости Беларуси. В Малорите 12-летнего мальчика засыпало насмерть песком.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось второго августа....
 
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