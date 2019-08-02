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В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

03.08.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В центре Москвы ликвидирован крупный пожар. В огне оказалось бывшее производственное здание 1917 года постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

На земле в тушении принимали участие около 70 спасателей, в их распоряжении было более 20 единиц техники. Пожар быстро распространялся и угрожал перекинуться на соседние дома и автозаправку.

В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

Пришлось принимать крайние меры – для ликвидации огня спасатели задействовали вертолеты. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать использование открытого огня внутри дома.

В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

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Новости России. В центре Москвы ликвидирован крупный пожар. В огне оказалось бывшее производственное здание 1917 года постройки, сообщили в программе Новости «24...
 
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