ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КНДР успешно испытала новую ракетную систему

03.08.2019 16:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Северной Кореи. Речь идет о крупнокалиберных управляемых ракетах для систем залпового огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания были направлены на изучения ряда технических характеристик данного вооружения. Лидер страны Ким Чен Ын удовлетворен результатами проведенных испытаний.

КНДР успешно испытала новую ракетную систему

В июне 2018 года Пхеньян принял на себя обязательства об отказе проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, но в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Заявление было сделано по итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР. По словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Северной Кореи. Речь идет о крупнокалиберных управляемых ракетах для систем залпового огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания были...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика