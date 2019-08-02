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В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В радиусе семи километров от места крушения была проведена эвакуация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Введен режим чрезвычайной ситуации. Авария произошла на юге страны. С рельс сошло около 15 вагонов, часть из которых содержат горючий груз.
Причина крушения состава пока неизвестна. На месте происшествия работают спасатели, близлежащие дороги перекрыты.
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Новости Канады. В радиусе семи километров от места крушения была проведена эвакуация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введен режим...
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