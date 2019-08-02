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Девушка из Добруша переехала в Дубай и занялась модой и бизнесом. Успешно!

03.08.2019 16:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Девушка из Добруша рассказала, как внезапно переехала в Дубай, за год выучила английский, запустила собственный сайт о моде и вошла в бизнес. Истории беларуски передает TUT.by.

Беларуску зовут Наталия Шустова. Однажды она приехала к брату в ОАЭ и решилась на смену места жительства. Девушка бросил карьеру юриста на Добрушском фарфоровом заводе и переехала в Дубай. Здесь она вышла замуж, сейчас ее супруг возглавляет на Ближнем Востоке офис американской компании по найму персонала. Позже пара завела детей.

Со слов Наталии, в ОАЭ не принято жаловаться на проблемы: в этой стране всегда светит солнце, у многих семей есть дома, личные водители и обслуживающий персонал. В Беларусь Шустова не приезжала 12 лет, но там остались приятели, которые часто воспринимают ее жизнь как арабскую сказку. Девушке приходится развенчивать эти мифы. Например, она о легкости зарабатывания денег.

В Дубае беларуска стала партнером в местной адвокатской компании. Появилось хобби — мода: Наталия переключилась на Instagram, который первое время вела ассистентка. Затем девушка завела собственный сайт, главная цель которого — вдохновлять людей на эксперименты. Кроме этого, Шустова занимается консалтингом: консультирует по развитию бренда на территории ОАЭ, начиная от лицензирования в Дубае и заканчивая выходом в торговые точки. Беларуска собрала команду, арендовала офис и получила лицензию. С ее слов, сотрудники неплохо зарабатывают.

Не так давно Наталия на неделе моды в Нью-Йорке встретилась с Анной Винтур — главным редактором Vogue USA. Следом за ней девушка познакомилась с американским дизайнером Дианой фон Фюрстенберг и даже побывала в ее студии. Резюмируя свой успех, Шустова посоветовала: «Нужно верить в свои силы. Неважно, как плохо или больно сегодня, завтра все будет хорошо. Планируйте свою цель, рано или поздно вы ее достигнете».

 
 
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Девушка из Добруша рассказала, как внезапно переехала в Дубай, за год выучила английский, запустила собственный сайт о моде и вошла в бизнес. Истории беларуски...
 
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