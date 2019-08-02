Всебелорусский крестный ход стартовал от маленькой церквушки Свято-Афанасьевского мужского монастыря в Бресте

Второй Всебелорусский крестный ход стартовал сегодня от маленькой церквушки Свято-Афанасьевского мужского монастыря в Бресте, чтобы пройти огромный путь до Полоцкого Свято-Евфросиньевского женского монастыря - всего 620 км. В пути паломники будут останавливаться в определенных маршрутом православных приходах и монастырях. К 10 августа планируется дойти до Свято-Успенского Жировичского монастыря, потом - через Кареличи на Гродненщине в Заславль на Минщине, а финишировать в Полоцке намечено 6 сентября.













Крестный ход посвящен 180-летию Полоцкого церковного собора, установившего в пределах Русской церкви единую православную веру, свободную от влияния греко-католиков. Организационные проблемы задержали старт шествия до нынешней даты, когда православная Церковь отмечает событие обретения мощей святого Афанасия Брестского, происшедшее 2 августа 1649 года. Как известно, Преподобный мученик тоже боролся с унией, так что совпадение времени и места паломники восприняли как благоприятное напутствие.





Организаторами крестного хода выступила соборная инициативная группа во главе с помощником Благочинного из храма Пророка Ильи с. Бешенковичи на Витебщине Николаем Бондарем. В костяк паломнической христианской команды вошли и миссионер минского храма Архистратига Михаила Александр Нестерчук, и прихожанин из Минска Игорь Воронкевич, и ряд других божьих подвижников из разных мест. Вместе с хоругвями в голове колонны паломники с особыми почестями понесут благословленную для крестного хода Митрополитом Павлом икону Божией Матери Минскую.









Помолившись под сенью Афанасия Брестского, участники паломничества численностью около ста человек обошли вокруг храма, и все пожелавшие смогли преклонить колени под плывущей над головами особо чтимой иконой. Распевая Иисусову молитву, шествие вышло за монастырские ворота и начало отсчет первым километрам своей дистанции в направлении Пружан. Духовное окормление на этом отрезке большого пути осуществляет иерей Ореховского прихода отец Олег. Как известно, крестный ход призван освящать землю, по которой он несет живую молитву, а каждый участник молитвенного шествия - духовный подвижник.











