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81-летний грибник заблудился в лесу, переночевал в стогу сена, а потом вышел к людям

03.08.2019 17:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионер, который ушел за грибами "на полчасика" и потерялся, нашли живым и здоровым: «Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти».

 
Фото: УВД.
81-летнего дачника, который 1 августа ушел за грибами и потерялся в лесу, нашли живым и здоровым, сообщили kp.by в УВД Витебского облисполкома.

Мужчина, которого искали всю ночь и утро, вышел к деревне Ранино. Местные жители накормили его и обогрели, а потом отвезли домой - в деревню Поддубье. Пенсионера, заблудившегося в лесу, искали сотрудники МЧС, милиции и военнослужащие. У мужчины не было с собой мобильного телефона - в лес он зашел «на полчасика». Мужчина рассказал, что ночью, когда блуждал по лесу, слышал звуки сирен, но в темноте не смог сориентироваться, куда идти. Вышел из леса в поле, переночевал в стоге соломы, а утром пошел дальше.
 
 
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Пенсионер, который ушел за грибами "на полчасика" и потерялся, нашли живым и здоровым: «Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти».
 
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