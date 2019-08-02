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Новополочанин рассказал, как переплыл пролив Босфор между Европой и Азией

03.08.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Сверху печет солнце, а ноги от холода сводит».

Парень из Новополоцка Юрий Обухов принял участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, рассказывают «Витебские вести». 


Фото: vitvesti.by

– Стыдно признаться, но плавал я плохо, – рассказывает Юрий. – Поэтому в декабре прошлого года пришел в новополоцкий бассейн «Садко» и попросил помощи у специалистов. Сделать из «чайника» профессионала взялся тренер Дмитрий Козел. За полгода занятий Юрий набрал хорошую спортивную форму и почувствовал, что готов к заплыву.

За участие в нем надо было заплатить 200 евро и зарегистрироваться на сайте Международного олимпийского комитета Турции – заполнить анкету на английском или турецком языке. Свои требования у организаторов и к медицинской комиссии. Пройти ее разрешали в любом медучреждении, но оформить следовало на английском.

И вот старт заплыва.

– Наверное, не было того, кто не пережил мандраж, – вспоминает Юрий Обухов. – Прыгаешь в воду и остаешься один на один с проливом. Очень важно попасть в попутное течение. Оно холодное, но плыть помогает. Сверху печет солнце, а под тобой глубина 60 м, ноги от холода сводит. Хочется пить, а вода соленая. Был момент, когда возникло желание снять шапочку и помахать в знак, что сходишь с дистанции. Но меня обгонял мужчина, у которого не было одной ноги. Стало стыдно за себя, за слабость. Подумал, раз он плывет, то и я смогу.

Еще одно испытание ожидает за полкилометра до финиша – течение встречное, и многие на этом участке сдавались.У Юрия получилось преодолеть Босфор и себя.
 
Около 200 участников были дисквалифицированы: кто-то сошел с дистанции, кто-то не вложился в отпущенные два часа.

6,5 км, что разделяют Европу с Азией, Юрий Обухов преодолел за 1 час 17 минут и 42 секунды. Это позволило молодому белорусу получить диплом межконтинентального пловца.

– Жить в размеренном ритме неинтересно, – считает Юрий. – Надо ставить цели и идти к ним, крепнуть душой и телом. Возможно, попытаюсь еще раз переплыть Босфор, а пока готовлюсь к заплыву по Минскому морю.
 
 
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