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Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы

03.08.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трансляцию вел телеканал C-Span. При этом лидер США не раскрыл деталей.

«Да, я рассматриваю», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, изучает ли он возможность изоляции Каракаса, учитывая объем помощи, которую Венесуэла получает от России, Китая и Ирана, пишет afn.by
В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их подозревают в получении взяток от гражданина Колумбии за помощь в заключении невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу. В Вашингтоне считают, что родственники главы государства способствовали созданию разветвленной коррупционной сети, передает РБК.

Ранее США ввели санкции против главного управления контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана ВМФ боливарианской республики Рафаэля Акосты Аревало.
 
 
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Трансляцию вел телеканал C-Span. При этом лидер США не раскрыл деталей.
 
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