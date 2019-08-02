ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Успенский пост. Даты, календарь питания и правильный выход из поста

03.08.2019 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Успенский пост в августе 2019 проходит с 14 по 27 августа. С 28 августа можно употреблять в пищу любые продукты. В этот период проходят два Спаса — Медовый и Яблочный.

Успенский пост. Даты, календарь питания и правильный выход из поста
pixabay.com

Что можно есть в Успенский пост

Успенский пост в августе 2019 проходит с 14 по 27 августа. С 28 августа можно употреблять в пищу любые продукты. В этот период проходят два Спаса — Медовый и Яблочный.

Православный Успенский пост проходит в августе. Это один из самых коротких постов: он длится две недели — с Медового спаса до дня Успения Богородицы.

Когда начинается Успенский пост? Его даты неизменны — он начинается 14 августа. Заканчивается Успенский пост 27 августа — уже 28 числа верующие могут употреблять любые блюда. 14 августа — праздник Медового Спаса. 28 августа — праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Успенский пост: что можно есть

Этот пост считается одним из наиболее строгих. Исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты. Можно ли рыбу в этот период? Да, но только в Праздник Преображения Господня, он же Яблочный спас — 19 августа.

По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение — то есть можно употреблять только сырые продукты, не прошедшие термическую обработку. Во вторник и четверг — горячие блюда без масла, а в выходные можно употребить растительные масла и вино. Они также разрешены 19 августа, на Яблочный спас.

Успенский пост 2019: питание по дням

14 августа — сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу — сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. 14 августа 2019 — Маковея, поэтому разрешается есть мед и маковые булочки «маковейчики».

15 августа — горячая пища без масла. Можно есть супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

16 августа — сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.

17 августа, суббота — горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.

18 августа — горячая пища с маслом.

19 августа — праздник Преображения Господня. В этот день разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Можно также есть яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.

20 августа — горячая пища без масла.

21 августа — сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.

22 августа — горячая пища без масла.

23 августа — сухоядение.

24 августа — 25 августа — горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. В рацион можно добавить рыбу.

26 августа — сухоядение.

27 августа — горячая пища без масла.

28 августа — конец поста, можно употреблять все блюда.

Праздники в августе

В августе 2019 отмечают три Спаса. Медовый Спас (Маковея) — 14 августа, Яблочный Спас в 2019 году отмечают 19 августа, а Ореховый Спас — 29 августа.

Как правильно выходить из Успенского поста

Первое и самое важное правильно для выхода из поста — не переедать. Организм не привык к нагрузкам — увеличивайте порции постепенно, а еще лучше первые несколько дней после окончания Успенского поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Нельзя сразу включать в меню продукты, которые запрещалось есть во время поста — вводите нежирные молочные продукты, яйца и масло в рацион постепенно. От копченостей, солений, жареных и жирных блюд, а также алкоголя следует отказаться в 1−2 недели после окончания поста.

Теги:   Яблочный Спас Постное меню Пост
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успенский пост в августе 2019 проходит с 14 по 27 августа. С 28 августа можно употреблять в пищу любые продукты. В этот период проходят два Спаса — Медовый и Яблочный.
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика