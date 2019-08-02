Успенский пост. Даты, календарь питания и правильный выход из поста

Что можно есть в Успенский пост

Успенский пост в августе 2019 проходит с 14 по 27 августа. С 28 августа можно употреблять в пищу любые продукты. В этот период проходят два Спаса — Медовый и Яблочный.





Православный Успенский пост проходит в августе. Это один из самых коротких постов: он длится две недели — с Медового спаса до дня Успения Богородицы.





Когда начинается Успенский пост? Его даты неизменны — он начинается 14 августа. Заканчивается Успенский пост 27 августа — уже 28 числа верующие могут употреблять любые блюда. 14 августа — праздник Медового Спаса. 28 августа — праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Успенский пост: что можно есть

Этот пост считается одним из наиболее строгих. Исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты. Можно ли рыбу в этот период? Да, но только в Праздник Преображения Господня, он же Яблочный спас — 19 августа.





По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение — то есть можно употреблять только сырые продукты, не прошедшие термическую обработку. Во вторник и четверг — горячие блюда без масла, а в выходные можно употребить растительные масла и вино. Они также разрешены 19 августа, на Яблочный спас.

Успенский пост 2019: питание по дням

14 августа — сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу — сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. 14 августа 2019 — Маковея, поэтому разрешается есть мед и маковые булочки «маковейчики».





15 августа — горячая пища без масла. Можно есть супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.





16 августа — сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.





17 августа, суббота — горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.





18 августа — горячая пища с маслом.





19 августа — праздник Преображения Господня. В этот день разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Можно также есть яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.





20 августа — горячая пища без масла.





21 августа — сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.





22 августа — горячая пища без масла.





23 августа — сухоядение.





24 августа — 25 августа — горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. В рацион можно добавить рыбу.





26 августа — сухоядение.





27 августа — горячая пища без масла.





28 августа — конец поста, можно употреблять все блюда.

Праздники в августе

В августе 2019 отмечают три Спаса. Медовый Спас (Маковея) — 14 августа, Яблочный Спас в 2019 году отмечают 19 августа, а Ореховый Спас — 29 августа.

Как правильно выходить из Успенского поста

Первое и самое важное правильно для выхода из поста — не переедать. Организм не привык к нагрузкам — увеличивайте порции постепенно, а еще лучше первые несколько дней после окончания Успенского поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Нельзя сразу включать в меню продукты, которые запрещалось есть во время поста — вводите нежирные молочные продукты, яйца и масло в рацион постепенно. От копченостей, солений, жареных и жирных блюд, а также алкоголя следует отказаться в 1−2 недели после окончания поста.





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