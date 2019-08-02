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Игорь Чубайс: "Немедленно прекратить террор против народа, нужны переговоры"

03.08.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самое темное время наступает, как известно, перед рассветом... Игорь Чубайс, организатор и ведущий первого оппозиционного митинга в Лужниках 25 марта 1989 года, инициатор создания Демплатформы и раскола КПСС, считает, что отступление номенклатуры уже началось.

Игорь Чубайс: "Немедленно прекратить террор против народа, нужны переговоры"
news.liga.net
История – самый честный и объективный учитель. Поэтому наши власти ее запрещают, переписывают и закрывают архивы. Еще недавно главным событием века был «Великий Октябрь», теперь – победа в войне, которую Сталин сам же и развязал. …Тем временем, протесты в Москве, Шиесе, Екатеринбурге, Тулуне становятся все острее. Поэтому стоит вспомнить историю протестов в советском квазигосударстве. Альтернативная история СССР – это не съезды, пятилетки и парады победы, это история Сопротивления нашего народа. 

…Совершив переворот 7 ноября 1917 года и разогнав Учсобрание 18 января 1918 года, большевики отвергли все русские законы и развязали войну... В силу ряда причин, к концу 20-ого года они смогли выдавить Белое движение. Красные решили, что «военный коммунизм» победил, что «Россия, как писал Ленин, завоевана большевиками». 
Первое отступление номенклатуры. В марте 1921 года в Москве начал работу X съезд РКП, который должен был стать съездом победителей. Но на трибуну неожиданно выскочил Ленин с криком – мы отступаем, мы вводим НЭП! Большевики, признав свою несостоятельность, объявили о возврате в прежнюю Россию. Началось восстановление рынка, торговли, денежной системы, частной собственности, отмена продразверстки (в 1918-20 годах продотрядами руководил Р. Фрейслер, позднее – видный деятель Третьего Рейха). Конечно, введя НЭП, ленинцы сохраняли полный политический контроль.



Почему Ульянов решил отступить? Ответ на этот вопрос понятен. В дни работы съезда моряки Кронштадта подняли восстание. В шаге от массового протеста находился Петроград... Партделегаты, вместе с надежными частями красноармейцев, обеспечившими огромный численный перевес, были брошены на борьбу с моряками. Восстание балтийцев было подавлено. Актвизировавшееся Тамбовское восстание через некоторое время также удалось подавить (с использованием химснарядов)… Но уверенности в том, что они справятся еще с одним – двумя протестами у большевиков не было. И, поджав хвост и скрепя сердце, ВКПб до 1929 года (отдельная тема – искусственный голод Поволжья 1921 – 1922 годов) позволяла народу относительно сносно жить, питаться, трудиться и зарабатывать.

В 1929-м появилась статья Сталина «Великий перелом», в 1930-м создан ГУЛАГ. НЭП полностью свернули... 
Второе отступление номенклатуры начато 3 июля 1941 года. (С 22 июня до начала июля Сталин, через посольство Болгарии, безуспешно пытался договориться с Гитлером о восстановлении «дружбы», прекращении войны и передаче Рейху занятых советских рриторий). 


И. Сталин
…3 июля вождь начал выступление по радио словами «Братья и сестры…» (а не «коммунисты и беспартийные). Война в соответствии с русской традицией, вновь была названа «Отечественной». Сталин призвал к защите Родины, а не «коммунизма». В армию вернулись «золотые погоны», традиционные воинские звания, появились ордена с именами русских героев - Суворова, Кутузова, и другая досоветская символика. Приостановлено преследование и возвращены права РПЦ. СССР, признав разрыв договора о дружбе с нацистами, вступил в демократическую, антигитлеровскую коалицию. В 1943-м Сталин распустил Коминтерн… 

Второе отступление и декоммунизация, в отличие от НЭПа, носили ценностно-идеологический характер. Машина репрессий усилилась – появились штрафбаты, заградотряды, СМЕРШ, военно-полевые суды, депортации народов… Но террор прикрывали патриотические, а не коммунистические лозунги. 
Причины отказа от комдемагогии понятны - советский режим отторгался всей российской цивилизацией, миллионы недовольных и могущих высказать недовольство военных, управленцев, рабочих, интеллигентов попали в мясорубку репрессий. Ни один боец не вышел бы из окопа под призыв – «За колхозы, ГУЛАГ и НКВД». Во время войны режим подвергся не только колоссальному внешнему давлению, но и мощному внутреннему сопротивлению. Численность т.н. власовцев и других антисталинских формирований составила 1,5 млн. человек. (Первые «власовцы» появились в период «зимней войны». Из числа советских пленных на территории Суоми в начале 40-о года были сформированы бригады добровольцев, готовых идти на Москву, что стало важным фактором быстрого сворачивания кровавой сталинской авантюры.) 

Успешно завершив войну (совместно с 52-мя государствами-союзниками!) и вернув из Европы, силой и обманом, сотни тысяч наших беженцев и эмигрантов, Сталин перестал признавать - «без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне». Второе отступление номенклатура завершила к началу 1946 года. Над СССР вновь опустился «Железный занавес», см. Фултонскую речь Черчилля. (Впервые о «железном занавесе» написал В. Розанов в 1918 году!) Идеологический террор возобновился и внутри страны, см. постановление об Ахматовой и Зощенко, но продолжался он недолго. 


Воркутинская зона 
Третье отступление номенклатуры. На сей раз причиной отступления стали два мощных восстания в ГУЛАГЕ – в Норильске и Воркуте, в мае – августе 1953 года. В Норильске приблизительно 20 тысяч узников прекратили работу, выдвинув жесткие требования. В Воркутинской зоне десятки тысяч прорвавшихся на свободу повстанцев – бандеровцев, власовцев - шли к городской радиостанции... 

К концу лета власти смогли подавить восстания. Но новый партначальник Н. Хрущев понимал, что в следующий раз революция зеков может докатиться до Москвы. Репрессии были срочно остановлены, а с осени начались освобождения, в основном завершившиеся в 1956 году. ХХ съезд, соврал, не моргнув - партия сама разоблачила культ личности… Хрущев продолжал демонтаж машины репрессий, но к 1962 году убедился – система не работает, ее надо менять. Никита Сергеевич предложил отменить цензуру, перейти к многопартийности, ввести свободные выборы... Товарищи по президиуму ЦК его услышали и в октябре 1964 года отправили под домашний арест. 


Н. Хрущев
Сменивший Н. Хрущева Брежнев вновь, последовательно и осторожно стал погружать страну в совок. Физический террор был ограничен (Кремль помнил о восстаниях), в тюрьмы и на принудительную психиатрию были отправлены десятки тысяч, но не миллионы граждан, зато вырос террор идеологический. Акцент был сделан на лишении права свободно мыслить. Информация из-за рубежа глушилась, внутри – цензурировалась, самиздат жестоко подавлялся. Мракобесию и застою противостояли лишь преследуемые властями диссиденты и авторы «песен протеста» - Высоцкий, Галича и др. 

Но был и еще один важнейший фактор, принудивший к четвертому отступлению номенклатуры. В 70-ые – первой половине 80-ых режим подвергла всеуничтожающему осмеянию Революция анекдотов. Страна содрогалась от хохота, пересказывая бесконечный поток сарказма про Ленина, Брежнева, коммунизм и т.п. Всякая новая речь генсека, новый пленум ЦК превращались в хохот до коликов. И пришедший в марте 85-го новый партлидер (армянское радио: вы будете смеяться, но Черненко тоже умер!) Михаил Горбачев призвал к Перестройке и Гласности. «Все прогнило», говорил Горбачев, беседуя с Шеварднадзе! 


М.Горбачев
Постепенно Горбачев расшевелил общество, пережившее 20 лет заморозки. А затем общество само стало предъявлять власти свои требования, прежде всего – свободы, открытия границ, возвращения права и закона, частной собственности… 7 лет противостояния народа и власти закончились ничьей – скрепляющая СССР цензура комидеологии распалась. Во главе постсоветской России встал Ельцин, получивший страну свободную от коммифологии. Но Б.Н. сохранил властвующий слой - номенклатуру, чье существование и оправдывал миф «о светлом будущем». 

Поэтому после 2000 года обновившаяся совбюрократия смогла полностью восстановить свою власть. Мы вновь оказались в квазигосударстве без обратной связи. Описывать подробно изменения прошедших 20 лет реакции не имеет смысла. Каждый видит, как много сделал режим, погрузив страну в тяжелейший системный кризис - демографию, экологию, нищету и экономику, самоизоляцию, мораль…

Выводы из сказанного может сделать сам читатель. Я только отмечу, что пятое отступление номенклатуры уже началось. Оно обязано стать для нас успешным, а для них – последним. Наше общенациональное требование - немедленно прекратить террор против народа, нужны переговоры; прекратить террор вовне, прежде всего, войну с Украиной. Протест должен быть дополнен требованием люстрации и декоммунизации. 

Помня слова А. Солженицына – Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым – необходимо «вернуться домой», продолжив обновленный российский маршрут.


Тбилиси, 9 апреля 1989

Третья составляющая - учет опыта западных демократий и наших свободных соседей – Балтии, Украины, Грузии… 

Фото из открытого доступа
 
 
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Самое темное время наступает, как известно, перед рассветом... Игорь Чубайс, организатор и ведущий первого оппозиционного митинга в Лужниках 25 марта 1989 года,...
 
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