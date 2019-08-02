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В Берестовице прошел районный праздник “Дажынкі -2019”
03.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
3 августа в Большой Берестовице состоялся районный праздник “Дажынкі -2019”. Торжественной колонной берестовицкие аграрии прошли по улицам городского поселка к летнему амфитеатру, где состоялось награждение передовиков жатвы.
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3 августа в Большой Берестовице состоялся районный праздник “Дажынкі -2019”. Торжественной колонной берестовицкие аграрии прошли по улицам городского поселка к...
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