Лес, спортивные состязания и тимбилдинг. Силовики региона провели турслет на Августовском канале

Источник материала: Вороновская газета





3 августа состоялся очередной туристический слет «Августовский- 2019», который проходил рядом с деревней Немново Гродненского района. Туристический слет уже традиционно проводится Гродненским областным отделением общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов», чтобы в неформальной и дружеской обстановке раскрыть творческий и физический потенциал членов союза. Крайне важно, как признаются сами участники и организаторы слета, в бурное время, характерное большими объемами информации и занятости, предоставить возможность насыщенного и активного отдыха, увлечь сотрудников массовыми спортивными и физкультурно-оздоровительными мероприятиями, укрепить здоровье и корпоративную сплоченность.







В туристическом слете приняли участие представители судов, органов прокуратуры, адвокатуры, нотариата, Следственного комитета и главного управления юстиции Гродненского облисполкома.









Лес, шум ветра в кронах деревьев, потрескивание дров, запах костра, бурлящий котелок с ужином, плечо друга и душевный отдых в компании коллег. Никто не откажется от такого чудесного отдыха, а если есть возможность еще и испытать себя на выносливость и взаимовыручку в спортивных состязаниях, многочисленных конкурсах – что может быть лучше.









От всей души поздравляем победителей и призеров соревнований с их заслуженными наградами.

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