﻿ Благоустройство ко Дню белорусской письменности в Слониме, медицинское обследование и парковочные места. Прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов. 21.by
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Благоустройство ко Дню белорусской письменности в Слониме, медицинское обследование и парковочные места. Прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

03.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Благоустройство ко Дню белорусской письменности в Слониме, медицинское обследование и парковочные места. Прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Во время субботней прямой телефонной линии с управляющим делами облисполкома Игорем Поповым свои вопросы и предложения озвучили не только жители Гродненского региона, но и столицы. Обращения касались благоустройства населенных пунктов, архитектуры и строительства, финансов и налогообложения, здравоохранения и культуры. Большинство вопросов – всего семь из общего числа – относились к сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда.

В преддверии Дня белорусской письменности в Слониме идет масштабное благоустройство и реконструкция улиц города. Слонимчане обратились к управляющему делами облисполкома на счет использования одного из участков города под строительство аптеки. Местные жители считают, возводить аптеку следует в более удобном месте. Предложение будет рассмотрено ответственными службами.

Еще одно обращение из районного центра было связано с устройством остановки городского общественного транспорта. После реконструкции одной из улиц остановочный пункт сместили на несколько метров ближе к жилым одноэтажным двухквартирным домам. Такое расположение создает неудобства местным жителям. Поручения по этим вопросам направлены в Слонимский райисполком.

Из регионов самыми активными были жители Волковысского района – на субботнюю прямую телефонную линию они звонили четыре раза. Одно из обращений удалось решить на месте. Жительница Волковыска сетовала на то, что ее сын не может записаться в районную поликлинику на МРТ. Ближайшие свободные даты на обследование – в сентябре, а молодой человек должен успеть пройти его до поездки на консультацию к профессору в столицу. Специалисты главного управления здравоохранения связались с Волковысской ЦРБ – вопрос удалось решить на районном уровне и перенести обследование на более удобное время.

Половина звонков из общего числа, а их было более 20, поступили от жителей областного центра. Неравнодушные гродненцы ратовали за пересыхание пруда в парке воинов-афганцев по улице Курчатова. Жители одного из микрорайонов города предложили расширить количество парковочных мест на стоянке возле близлежащей поликлиники за счет расположенного рядом пустыря. Каждое обращение взято на контроль и по ним будут даны исчерпывающие ответы.

Всего за семь месяцев текущего года специалистами управлений и служб облисполкома разъяснено более 880 вопросов. Руководители, проводящие субботние прямые телефонные линии, ответили на 64 обращения жителей региона. Большинство вопросов направляются по месту компетенции – в администрации районов областного центра и исполкомы.

#местное самоуправление
Юлия ТИМОЩУК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
 
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Во время субботней прямой телефонной линии с управляющим делами облисполкома Игорем Поповым свои вопросы и предложения озвучили не только жители Гродненского...
 
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