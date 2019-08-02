По новым правилам бытовую технику можно везти раз в год через границу

Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошая новость для тех кто часто бывает за границей.







Со вчерашнего дня действуют новые ПРАВИЛА ПО ВВОЗУ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ .



Если раньше физ. лицо имело право ввезти, например телевизор, стиральную машину, варочную панель и т.д РАЗ В 3 ГОДА, то теперь можно ввозить эти вещи раз в год.