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По новым правилам бытовую технику можно везти раз в год через границу
03.08.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хорошая новость для тех кто часто бывает за границей.
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Хорошая новость для тех кто часто бывает за границей. Со вчерашнего дня действуют новые ПРАВИЛА ПО ВВОЗУ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Если раньше физ....
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