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По новым правилам бытовую технику можно везти раз в год через границу

03.08.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошая новость для тех кто часто бывает за границей. 

По новым правилам бытовую технику можно везти раз в год через границу


Со вчерашнего дня действуют новые ПРАВИЛА ПО ВВОЗУ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Если раньше физ. лицо имело право ввезти, например телевизор, стиральную машину, варочную панель и т.д РАЗ В 3 ГОДА, то теперь можно ввозить эти вещи раз в год.

 
Теги: Новости
 
 
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  Хорошая новость для тех кто часто бывает за границей. Со вчерашнего дня действуют новые ПРАВИЛА ПО ВВОЗУ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Если раньше физ....
 
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