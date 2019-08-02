«Санта Бремор» открыла в Бресте игровой комплекс

Источник материала: Виртуальный Брест

«Санта Бремор» открыла в жилом квартале Бреста игровой комплекс. Детскую площадку соорудили во дворе дома по улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию города.





Площадка занимает около 30 «квадратов» в микрорайоне Дубровка и рассчитана на детей от 3 лет. В центре игровой зоны – небольшая Ратуша, где можно свободно лазить и кататься. Наверх ведет удобная лестница, а быстро спуститься позволяет разноцветная горка.





Для спортивных игр и тренировок установили рукоход и шест, а для малышей предусмотрена альпинистская стенка. Рядом с комплексом поставили двойные качели. Все расходы и заботы, в том числе согласование с городом, взял на себя производитель продуктов питания.