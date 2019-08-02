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«Санта Бремор» открыла в Бресте игровой комплекс
03.08.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Санта Бремор» открыла в жилом квартале Бреста игровой комплекс. Детскую площадку соорудили во дворе дома по улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию города.
Площадка занимает около 30 «квадратов» в микрорайоне
Для спортивных игр и тренировок установили рукоход и шест, а для малышей предусмотрена альпинистская стенка. Рядом с комплексом поставили двойные качели. Все расходы и заботы, в том числе согласование с городом, взял на себя производитель продуктов питания.
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«Санта Бремор» открыла в жилом квартале Бреста игровой комплекс. Детскую площадку соорудили во дворе дома по улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию...
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