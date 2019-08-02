В Художественном музее Брестской крепости открыли «BabyRoom»

Источник материала: Виртуальный Брест

3 августа 2019 года в Художественном музее открыли «BabyRoom». Пока, это – небольшое пространство, где разместились столик для пеленания с необходимыми полочками, урна и стул. Здесь мама сможет спокойно покормить и переодеть младенца, если возникнет необходимость.





Проект «Активное родительство» Брестского городского отделения ОО «Христианское содружество взрослых и молодых» - YMCA Brest реализуется при поддержке Программы малых грантов Посольства США в Беларуси. Важная часть проекта – создание инфраструктуры для родителей с детьми. В том числе с новорожденными или с особенностями развития.

Координатор проекта Ольга Крусь рассказала, что в настоящее время организация активно работает в плане «создания без барьерной среды и открытия комнат для гигиены и кормления младенцев».





- В городе уже открыли несколько таких «BabyRoom»-ов в торговых центрах и Брестской областной библиотеке. Еще одна откроется через месяц в Театре кукол. На нашем сайте можно найти карту расположения «BabyRoom»-ов, которая будет полезна брестчанам и туристам. Координатор проекта Анастасия Чухлатая провела опрос почти 1000 молодых семей, - продолжила рассказ Ольга. - Результатом этой работы стало открытие «BabyRoom» в Брестской крепости. Комнатой могут воспользоваться мамы, которые пришли на экскурсию или прогулку. В Южной казарме располагается Художественный музей со своей неповторимой теплой атмосферой и богатой мирной экспозицией, которая наверняка понравится семьям с детьми.

На протяжении почти двух часов Художественный музей принимал особенных посетителей. Родители знакомились с постоянной экспозицией и выставкой «Я рисую Брест», вместе с детьми слушали живую музыку, участвовали в фотоигре и получали призы. Малыши под присмотром рисовали домики, шалаши, солнышки и арбузы. Разноцветными карандашами. По цветной бумаге.

- Искусство объединяет разных людей. На мастер-классы проекта «Искусство на равных» по рисунку, живописи и дизайну приходят те, кто любит рисовать. Это могут быть пенсионеры, школьники, люди с особенностями развития. Наши платные мастер-классы люди из уязвимых групп могут посещать бесплатно. Мы проводим и полностью бесплатные мероприятия, - рассказала координатор проекта Юлия Полушкина. – Сегодня у нас здесь просто мастерская для всех. Мамы и дети рисуют вместе, рисуют рядом. Другие участники проекта «Искусство на равных» работают на пленэре в Брестской крепости