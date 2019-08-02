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Школьная ярмарка теперь в деревянных домиках и не на Гоголя

03.08.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возле Центрального рынка, на участке улицы Куйбышева, ограниченной улицами Мицкевича и Пушкинской, 1 августа начала работу школьная ярмарка.

Школьная ярмарка теперь в деревянных домиках и не на Гоголя

Порядка тридцати субъектов хозяйствования, среди которых также частные унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели, предлагают купить школьный ассортимент и сопутствующие товары. Помимо прочего, на ярмарке можно приобрести изделия хенд-мейд, игрушки, товары для дома. 

Пока торговля идет не очень бойко, но, по словам продавцов, наплыва покупателей здесь ждут в выходные дни. Первые посетители прицениваются, изучают предложение.

Кроме того, масштабный школьный базар развернется с 3 августа по 1 сентября в микрорайоне «Восток» по ул. Московской, вблизи рынка ЗАО «Юнифуд». Ожидается, что по выходным здесь будет работать до 40 торговых точек. В ярмарке примут участие оптовые организации и производители товаров, такие как ОАО «Бресткнига», РУП «Брестоблсоюзпечать», ОАО «Бресттекстильторг», «Полесье», «8 Марта», «Світанак», «Галантэя», ООО «Паперки», УП «БВТМ-маркет», другие предприятия. 

Подобные ярмарки товаров для учащихся стартуют в эти дни во всех районах Брестской области. В целом торговые организации региона планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров. 

Школьная ярмарка теперь в деревянных домиках и не на Гоголя

Школьная ярмарка теперь в деревянных домиках и не на Гоголя

 
 
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  Возле Центрального рынка, на участке улицы Куйбышева, ограниченной улицами Мицкевича и Пушкинской, 1 августа начала работу школьная ярмарка. Порядка тридцати...
 
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