Школьная ярмарка теперь в деревянных домиках и не на Гоголя

Источник материала: Виртуальный Брест

Возле Центрального рынка, на участке улицы Куйбышева, ограниченной улицами Мицкевича и Пушкинской, 1 августа начала работу школьная ярмарка.





Порядка тридцати субъектов хозяйствования, среди которых также частные унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели, предлагают купить школьный ассортимент и сопутствующие товары. Помимо прочего, на ярмарке можно приобрести изделия хенд-мейд, игрушки, товары для дома.

Пока торговля идет не очень бойко, но, по словам продавцов, наплыва покупателей здесь ждут в выходные дни. Первые посетители прицениваются, изучают предложение.

Кроме того, масштабный школьный базар развернется с 3 августа по 1 сентября в микрорайоне «Восток» по ул. Московской, вблизи рынка ЗАО «Юнифуд». Ожидается, что по выходным здесь будет работать до 40 торговых точек. В ярмарке примут участие оптовые организации и производители товаров, такие как ОАО «Бресткнига», РУП «Брестоблсоюзпечать», ОАО «Бресттекстильторг», «Полесье», «8 Марта», «Світанак», «Галантэя», ООО «Паперки», УП «БВТМ-маркет», другие предприятия.

Подобные ярмарки товаров для учащихся стартуют в эти дни во всех районах Брестской области. В целом торговые организации региона планируют организовать более 100 школьных базаров и свыше 120 выставок-продаж и расширенных продаж, в том числе с демонстрацией товаров.







