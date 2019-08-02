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«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

03.08.2019 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчане 3 августа знакомятся с культурой Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

Верхний город стал частью большого танцевального шоу. Виртуозное владение веерами, лотосами, барабанами и даже ножами дополнили вокалом. Фестиваль объединил на одной сцене культуры двух стран: вместе с корейскими творческими коллективами выступили и белорусские народные ансамбли.

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

Музыкальную программу продолжили композиции в стиле K-pop. Среди новинок этого года и представление с самобытными инструментами самульнори.

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

Я обожаю K-pop. Эта музыка дает возможность знакомиться с новыми людьми, узнавать культуру Кореи. Это самое лучшее, что проходит в Минске!

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

В Верхнем городе работает множество интерактивных площадок. Здесь предлагают примерить национальный костюм ханбок, взять урок каллиграфии и смастерить традиционную корейскую маску «таль». Для гурманов открыта фуд-зона с гастрономическими изысками корейской кухни.

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минчане 3 августа знакомятся с культурой Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верхний город стал частью большого танцевального...
 
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