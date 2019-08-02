На поле у Лукашенко арбузы вызревают рядом с картошкой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Арбуз завоевывает поля Беларуси. Эта ягода прижилась даже в северных регионах. На личном приусадебном участке Александра Лукашенко тоже растут бахчевые. Урожай президент собирает лично, сообщает телеканал «МИР 24».



На президентском поле бахчевые занимают больше полутора гектаров. В прошлом году там собрали 42 тонны арбузов. Тут же, на поле, сборщики урожая дегустируют ягоду. Выращивает глава государства и картофель нескольких сортов. Сбор этой культуры Александр Лукашенко тоже не пропускает и каждый год отправляет своего сына, чтобы он отвез урожай в дом престарелых.