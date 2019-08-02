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На поле у Лукашенко арбузы вызревают рядом с картошкой
03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Арбуз завоевывает поля Беларуси. Эта ягода прижилась даже в северных регионах. На личном приусадебном участке Александра Лукашенко тоже растут бахчевые. Урожай президент собирает лично, сообщает телеканал «МИР 24».
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В прошлом году на участке президента Беларуси собрали 42 тонны арбузов.
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