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На поле у Лукашенко арбузы вызревают рядом с картошкой

03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Арбуз завоевывает поля Беларуси. Эта ягода прижилась даже в северных регионах. На личном приусадебном участке Александра Лукашенко тоже растут бахчевые. Урожай президент собирает лично, сообщает телеканал «МИР 24».
 
На президентском поле бахчевые занимают больше полутора гектаров. В прошлом году там собрали 42 тонны арбузов. Тут же, на поле, сборщики урожая дегустируют ягоду. Выращивает глава государства и картофель нескольких сортов. Сбор этой культуры Александр Лукашенко тоже не пропускает и каждый год отправляет своего сына, чтобы он отвез урожай в дом престарелых. 



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В прошлом году на участке президента Беларуси собрали 42 тонны арбузов.
 
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