Неизвестные сообщили о минировании ж/д вокзала в Минске и двух самолетов

«Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград, которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта Минск-2, — сказано в сообщении.





Сейчас из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.





На местах работают следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, милиция, МЧС.