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Неизвестные сообщили о минировании ж/д вокзала в Минске и двух самолетов

03.08.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня вечером в Могилевское отделение БелЖД поступило сообщение о минировании ж/д воказала в Минске. Кроме того, в анонимном письме сообщалось о двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Неизвестные сообщили о минировании ж/д вокзала в Минске и двух самолетов
Фото: пресс-служба МВД Беларуси
«Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград, которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта Минск-2, — сказано в сообщении.

Сейчас из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.

На местах работают следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, милиция, МЧС.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером в Могилевское отделение БелЖД поступило сообщение о минировании ж/д воказала в Минске. Кроме того, в анонимном письме сообщалось о двух взрывных...
 
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