ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Железная логика: Пенсионеры просили продуктовый магазин, а им открыли ритуальные услуги

03.08.2019 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Изменения претерпели в одном из районов Глубокого на Витебщине, большинство жителей которого – пенсионеры. Возмущенные люди обратились в райисполком.

«Время умирать, но ведь есть хочется!»

Ждали открытия нового продовольственного магазина – получили… ритуальные услуги. Такую новость жители улицы Максима Горького и окрестностей в Глубоком восприняли как издевательство:

«С начала века здесь был магазин, где продавали хлеб, и соль, и сахар, и все, что нужно было. Сейчас придумали гробы продавать. Да гроб купим и за 20 километров, когда нужно. Когда я умру – купят!»

«Этот магазин пережил годы перестройки, ему 50 лет, этому магазину! Всегда было много товара, разный ассортимент, он удовлетворял и детей, и домохозяек, и тех, кто работал!»

Магазин Глубокского Райпо работал в здании еще 8 месяцев назад. Однако учреждение признали банкротом. До ближайшего магазина – около километра. Расстояние непосильное для пожилых людей. В районе же более 70 пенсионеров, 11 из них имеют инвалидность.

«Всю жизнь покупала хлеб тот, что мне нужно, а сейчас мне 90 лет, и не могу дойти даже куска хлеба купить!»

«За куском хлеба надо идти. Неужели люди это заслужили? Власти должны также немного к пенсионерам прислушиваться. К людям вообще, не только пенсионерам», – говорят жители Глубокого.

За открытие на этом месте новой точки продажи припасов местные насобирали 150 подписей и направили их в райисполком. Жительница Глубокого Анна Войтехович рассказывает:


«Нам обещали, что если магазин кто-то купит, то будут стараться, чтобы он был продуктовый. И если частник откупит, то будет продовольственный магазин».

Между тем нашему телеканалу в Глубокском райисполкоме сообщили, что за обещания местные восприняли несбывшиеся надежды. Заставить покупателя изменить сферу деятельности чиновники не могут.

Инна Голуб, председатель отдела экономики Глубокского райисполкома:

«Были открытые торги, все было легализовано, и все могли знать заранее, однако, к сожалению, заявок со стороны предпринимателей, реализовывающих продукты, не поступало».

Повлиять на ситуацию сейчас не может и новая владелица магазина. Анна Парпуц, владелица магазина на улице М. Горького:

«Магазин я приобрела в кредит. Когда получала кредит, разрабатывался бизнес-план. Бизнес-план разрабатывался именно под ритуальные услуги. Даже сейчас при большом моем желании я ничего не могу сделать, так как банк выставит штрафные санкции».

Чтобы обеспечить необходимыми припасами пенсионеров, чиновники организовали приезд автолавки в район два раза в неделю. Однако местные таким решением не удовлетворены, так как считают, что их интересов попросту не учли:

— Как вам не стыдно, друзья, что вы на эту мину согласие дали? Ведь с этим магазином вы, друзья, свою совесть и доверие людей навсегда продали.

— Правильно!
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения претерпели в одном из районов Глубокого на Витебщине, большинство жителей которого – пенсионеры. Возмущенные люди обратились в райисполком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Актер Александр Паль задержан в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика