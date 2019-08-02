Актер Александр Паль задержан в Москве

Александр Паль, фото: Instagram





На снимке Паль запечатлен с другими задержанными. Фото он подписал словами «Дубль два».





Кроме фотографии в соцсети, актер разместил видеоролик, на котором задержанные, находясь в автозаке, исполняют песню «Священная война».





уточнил, что его везут в ОВД «Вешняки». В беседе с агентством «Интерфакс» Пальчто его везут в ОВД «Вешняки».





Несогласованный митинг в центре Москвы начался днем в субботу, 3 августа. В столичном управлении МВД России сообщили, что участие в мероприятии принимают около 350 человек. По состоянию на 14:30 за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек. Также за несколько минут до начала акции полиция задержала одну из организаторов несанкционированных митингов в Москве Любовь Соболь.



