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В Поставском районе во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС.
Источник материала: Партизан
В Лынтупах во время тушения пожара на спасателя обрушилась стена и кровля здания. Мужчина умер.
На 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания,
Фото: Следственный комитет Беларуси
По данным следствия, ночью 3 августа от жителей Лынтуп поступило сообщение о горящем заброшенном здании на переулке Красельникова. На место прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.
«Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлекли мужчину из-под завала, однако он уже находился без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили местных жителей, изъяли следы пожарного мусора, назначили экспертизы.
Уже известно, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина устанавливается.
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В Лынтупах во время тушения пожара на спасателя обрушилась стена и кровля здания. Мужчина умер.
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