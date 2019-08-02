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В Поставском районе во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС.

03.08.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лынтупах во время тушения пожара на спасателя обрушилась стена и кровля здания. Мужчина умер.

 На 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет Беларуси
По данным следствия, ночью 3 августа от жителей Лынтуп поступило сообщение о горящем заброшенном здании на переулке Красельникова. На место прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.

«Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлекли мужчину из-под завала, однако он уже находился без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили местных жителей, изъяли следы пожарного мусора, назначили экспертизы.

Уже известно, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина устанавливается.
 
 
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В Лынтупах во время тушения пожара на спасателя обрушилась стена и кровля здания. Мужчина умер.
 
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