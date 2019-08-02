В Поставском районе во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС.

сообщае т Следственный комитет. На 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания,т Следственный комитет.









Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, ночью 3 августа от жителей Лынтуп поступило сообщение о горящем заброшенном здании на переулке Красельникова. На место прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.





«Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлекли мужчину из-под завала, однако он уже находился без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.





Следователи осмотрели место происшествия, опросили местных жителей, изъяли следы пожарного мусора, назначили экспертизы.





Уже известно, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина устанавливается.



