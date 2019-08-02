Какие вещи из СССР пользуются спросом у коллекционеров

Старый советский диван, фотоаппарат, утварь из серванта. Даже если они у кого-то и сохранились, то пылятся где-нибудь на даче или в кладовке. Мебель неэстетична, камера устарела, а посуда хоть и в отличном состоянии, но использовать ее уже не комильфо. Продавать, кажется, смысла нет. Кто на них позарится? Оказывается, продать можно, причем заплатят немало.





Вещи родом из Советского Союза в последнее время входят в моду. Пришла она к нам из США, где в тренде стиль 1980-х. Охотятся за такими раритетами как коллекционеры, так и обычные люди, в основном молодежь. Для последних сегодня характерно одеваться, как в 1980-е, ходить с фотоаппаратами «Зенит». В квартирах у них антикварные стулья.

Фотоаппараты

Поищите, возможно, у вас завалялся старенький «Зенит» или «Киев». Цену на них выставляют от 50 до 100 рублей. Если это особая коллекция, например с гравировкой, плюс камера с объективом и в хорошем состоянии, можно выручить около 200 рублей. Почему людям так нравятся винтажные фотоаппараты, спросили у минского фотографа.





— Привлекают возможности, которыми обладает пленка. Она дает теплые тона, — пояснила Елизавета. — Конечно, несложно сделать на цифровой фотографии соответствующую обработку. Но это совсем не то. В пленке чувствуется что-то другое, более натуральное. Поэтому молодые фотографы готовы платить за старую технику. Ее используют как приятное дополнение.

Монеты и купюры

У меня в детстве была коллекция монет из СССР, ГДР, Польши и даже Франции и ФРГ. Как выяснилось, сейчас это настоящее сокровище. Продать железные деньги можно по очень хорошей цене. Некоторые очень редкие, так как их выпускали ограниченными партиями. Например, 10 и 20 копеек 1947 года выпуска стоят более 65 тыс. рублей. Конечно, такие экземпляры единичны, но даже за более ходовые монеты реально выручить от 50 до 200 рублей.





Сергей, 22-летний житель Ляховичей, поделился своей историей: в детстве он нашел 3 марки Германской империи 1912 года, монета просто валялась на улице:





— Первое время хвастался находкой перед друзьями, а потом забыл о ней. Вспомнил недавно, когда услышал, что многие распродают свои коллекции. Нашел покупателя, который выложил за немецкие деньги 160 рублей.

Сервизы и столовые наборы

На их цену влияет материал, из которого они сделаны, состояние, старина. Позолоченные предметы, к примеру, ценятся очень дорого, за набор можно спокойно просить 1 000 рублей. Мельхиоровые с серебряным напылением стоят 150-200 рублей. Узнать, из чего изготовлена посуда, довольно легко: обычно на ней есть клеймо с пробой. Любопытно, что для большинства людей, которые часто пользовались этими предметами в быту, они кажутся бесполезными. 21-летний Денис рассказал, что в их семье все уже забыли про утварь, а потом оказалось, что она стоит почти 1 000 рублей.





— У бабушки стоял старый чайный сервиз. Выбрасывать было жалко, а что с ним делать, она не знала. В итоге закинули в гараж. А недавно я вспомнил про бабушкин сервиз, нашел его, почистил и отнес на аукцион. Очень удивился, когда увидел, что за него реально боролись. В итоге продали набор посуды за 800-850 рублей.

Предметы интерьера

Очень популярны антикварные предметы интерьера. Это могут быть статуэтки, мебель, часы. Продают даже коллекционные наборы нард, шахмат… К примеру, за фарфоровые статуэтки предлагают от 400 до 800 рублей. Коллекционеры порой целую охоту за такими вещами устраивают, поскольку они уникальны. Действует стандартное правило: чем старше, тем дороже.





Кресла, стулья, диваны на барахолках встречаются за 200-300 рублей. Если мебель из массива, то за нее просят баснословные суммы, например, такой стол стоит 1 000-1 500 рублей.













Вещи продают и на аукционах. Многие коллекционеры именно там и покупают. Правда, раз на раз не приходится: иногда удается выручить немного, а порой можно и куш сорвать. Это как рулетка: если повезет, то ваш товар заинтересует покупателей и они отдадут за него большие деньги.





Хорошо продаются ковры и разнообразные часы. Многие советские ковры — настоящие произведения искусства. Получить за них можно 600-700 рублей в зависимости от качества, рисунка и состояния. Часы чаще покупают с боем, за них готовы отдать 300-400 рублей. Наручные часы в рабочем состоянии — большая редкость, поэтому и стоят они примерно столько же, сколько настенные.



















