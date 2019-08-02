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Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за сообщения о минировании – пресс-служба МВД

03.08.2019 19:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минированияс здания вокзала. Аноним также сообщил о взрывных устройствах в рейсах самолетов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграмм-канале.

"Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БедЖДмпо электронной посте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минскем и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта "Минск-2", - сообщила Чемоданова.

"В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются указанные рейсы самолетов", - добавила пресс-секретарь.

В сообщении также отмечается, что "на местах работают следственно-оперативные и саперно-технические группы, милиция, МЧС. На данным онлайн-табло аэропорта "Минск", рейсы "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" должны были вылететь по расписанию в 18.20. В настоящее время рейсы задержаны, вылет ожидается в 19.30.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минированияс здания вокзала. Аноним также сообщил о взрывных устройствах в...
 
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