Подробности трагедии в Малорите: мальчик пытался вырыть в куче песка яму

Вместе с двумя друзьями мальчик катался на велосипедах. Проезжая по городу, они заметили земельный участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Участок не был огорожен. Дети решили поиграть с песком и один из них в середине кучи стал рыть яму. В это время сверху на него обрушился песок.



