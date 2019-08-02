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Акция за свободные выборы в Москве. Задержаны 700 человек

03.08.2019 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве 3 августа в 14 часов началась новая несогласованная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.

 Ее участники с утра собирались в центре столицы. Вместе с ними готовились к акции и власти: прокуратура и полиция предупредили жителей и гостей города, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона; организаторам заранее вынесли предупреждение; в центр были стянуты подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа; везде дежурят автозаки, в которых участников акции развозят по отделениям полиции. 


Магазины и кафе на Бульварном кольце власти Москвы накануне рекомендовали их владельцам закрыть во избежании возможного ущерба в результате протестных акций и невозможности обеспечить безопасность гостей. Власти пытались предотвратить проведение акции не только "кнутом" (с помощью угроз и арестов), но и "пряником" - отвлечь внимание москвичей хотели срочно организованным бесплатным рок-фестивалем "Шашлык Live" в Парке Горького (правда многие анонсированные группы отказались от выступлений).


 ТАСС сообщает со ссылкой на Нацгвардию, что задержан участник акции, который при задержании оказал активное сопротивление" и травмировал одного из бойцов, которого пришлось госпитализировать в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки. Речь идет о бойце, который вывихнул руку, задерживая человека.

 "ОВД-Инфо" информирует о задержании на акциях уже 685 человек.
 
 
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В Москве 3 августа в 14 часов началась новая несогласованная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.
 
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