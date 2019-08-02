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Юрий Дудь: Есть две белорусские звезды, с которыми я хотел бы пообщаться, - Михалок и Лукашенко

03.08.2019 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярный российский ведущий Юрий Дудь, приглашенный ведущим фестиваля «Рок за Бобров» в Минске, ответил на несколько вопросов TUT.BY. Он рассказал, с кем из белорусских известных личностей хотел бы пообщаться и почему решил называть страну Беларусь, а не «Белоруссия», как это делает большинство россиян.


Изображение: вДудь / youtube.com

— Есть две белорусские звезды, одна со знаком плюс, другая — со знаком минус, с которыми бы я хотел пообщаться. Это Сергей Михалок и Александр Лукашенко, — рассказал Юрий.

Журналисты поинтересовались, почему в этом списке нет известного белорусского репера Макса Коржа?

— Он не дает интервью, и я отношусь к этому с пониманием и даже с респектом. Как человек, пришедший из мира футбола, я давно привык к одной простой штуке: нельзя у человека, ремеслом которого ты наслаждаешься, требовать, чтобы и ремесло было на уровне, и чтобы как оратор он был офигенный. Бывают люди, которые это совмещают. Например, Ваня Нойз. Он фантастический рэпер, фантастический артист, он смелый, крутой, непотопляемый в хорошем смысле. И при этом это человек, который дискуссию ведет крайне конструктивно, фактурно и все остальное. А есть люди, которые сделали когда-то выбор, что они сосредоточены только на ремесле и на этом концентрируют свою энергию. Очевидно, что Макс Корж такой, и я отношусь к этому с респектом, пониманием и просто буду радоваться его успехам.

Он не стал отвечать на вопрос, сколько раз Корж отказывал ему в интервью, так как не любит говорить про технические вещи. «Очень часто достаточно всего одного раза, чтобы все понять и не возвращаться к каким-то историям», — считает журналист.

— Что повлияло на ваше решение говорить "Беларусь", а не "Белоруссия"?

— Мы по-честному сейчас говорим, да? В целом я понимаю, что по правилам русского языка — Белоруссия. Но мне по фигу, а 10 миллионам белорусов это важно. Ну, блин, если это важно людям, а мне все равно, конечно же, лучше адаптироваться. Я всегда за диалог, тем более в таких незначительных для меня вещах. К тому же это короче, к тому же, раз вам кажется, что "Белоруссия" — это Совок, а мое отношение к Совку вы все знаете: это не самое лучшее время в истории человечества. Так что только "Беларусь".

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Теги: Минск
 
 
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Он рассказал, с кем из белорусских известных личностей хотел бы пообщаться и почему решил называть страну Беларусь, а не «Белоруссия», как это делает большинство...
 
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