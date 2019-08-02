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В Речицком районе водитель «Москвича» врезался в колонку, затем в опору ЛЭП - и выпал из машины

03.08.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

45-летний житель деревни Бабичи Речицкого района на «Москвиче» врезался в водонапорную колонку, а затем в опору линии электропередачи — и выпал из машины. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Мужчина за рулем «Москвича» двигался по улице Советская. Он не справился с управлением и врезался в водонапорную колонку, а затем в опору линии электропередачи. Во время удара водитель выпал из машины.


Мужчину со множественными травмами госпитализировали в реанимацию. По предварительной информации, мужчина был пьян, а автомобиль был без техосмотра.


 
 
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45-летний житель деревни Бабичи Речицкого района на «Москвиче» врезался в водонапорную колонку, а затем в опору линии электропередачи - и выпал из машины.
 
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