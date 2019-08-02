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«Рыцарский фест. Мстиславль-2019»: комментарии гостей праздника
03.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Наши корреспонденты прогулялись фестивальному Мстиславлю и спросили гостей праздника средневековой культуры о том, что привело их сюда и какие у них впечатления от нашего города.
Полина, жительница Мстиславля:
— Рыцарский фест — это мероприятие, которое ежегодно ждём как и мы взрослые, так и наши дети. Каждый раз организаторы удивляют нас чем-то новым и необычным. В этом году мы решили поучаствовать в конкурсах, которые организовывают работники РОЧС. Приятно, что за участие детям вручают памятные подарки.
Екатерина, гость праздника (Могилёв):
— В Мстиславль на фестиваль средневековой культуры вместе со своей семьёй я приехала впервые. Уже побывали на открытии, посетили город мастеров, а сейчас решили посмотреть на город с высоты, посетив пожарную каланчу. Удивляет вид, который отсюда открывается, видны почти все достопримечательности города. Ожидаем от феста приятных впечатлений, новых знакомств и друзей, которые подтолкнут нас ещё не раз сюда вернуться.
Евгения, гость праздника (Сураж):
— Сейчас с детьми пойду проходить квест «Сокровище средневековья». Думаю, что будет интересно. Позже планирую посетить Замковую гору, прогуляться по городу. В Мстиславле мы впервые. Это красивый город, где живут открытые добрые люди. Куда бы мы ни шли, нас встречают с улыбками, в общем, нам здесь нравится.
Кристина, гость праздника (Витебск):
В Мстиславль на фест я приезжаю ежегодно. В прошлом году мне не удалось побывать на пожарной каланче, посмотреть расположенную здесь выставку. Знакомые рассказывают, что представленные здесь экспонаты, собирали местные спасатели. Мне интересно было на них посмотреть. Успела уже посетить место раскопа древнего городища. Хочется сказать, что это место незабываемое.
Княжна Людмила, жительница Мстиславля:
— Угощаем участников фестиваля напитками по средневековым рецептам. Людям очень нравится, они с удовольствием дегустируют напитки и чаи. Настроение у всех очень хорошее, гостей много и мы всем рады.
Пётр Каплунов и его дочь Анника, гости праздника (Могилёв):
— Каждый год приезжаем на фестиваль. Очень люблю Мстиславль. Здесь царит хорошая атмосфера, дух рыцарства и мужества. Планируем посетить все рыцарские бои и купить на память много сувениров и интересных изделий.
Сергей и Ирина Сиваковы, гости праздника (Минск):
— Приехали на фест, чтобы преклониться к мощам Святого Николая, а также увидеть реконструкции боёв. Мстиславль — прекрасный город, где всегда есть что посмотреть. На фестиваль приехали с друзьями. Очень надеемся хорошо провести время.
Александр и Ирина Гринченко, гости праздника (Минск):
— Праздник нам очень нравится. Мы планируем посетить все выступления фолк-групп и рыцарские бои. А также интересно увидеть древний раскоп на Замковой горе. И, конечно же, зажечь на средневековой дискотеке.
Екатерина и Ярослава, (клубы
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