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По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело

03.08.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов.

По информации МВД, информация об этом поступила третьего августа в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте. В сообщении было сказано, что на ж/д вокзале столицы заложено взрывное устройство, а еще два взрывных устройства находятся в самолетах «Минск – Киев» и «Минск – Калининград». Эти рейсы должны были вылетать сегодня из аэропорта «Минск-2».

По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело
Фото: МВД

Из здания вокзала были эвакуированы посетители, проверялись оба самолета.

На местах работали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, милиция, МЧС.

По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело
Фото: МВД

Спустя время появилась информация о том, что взрывные устройства не были обнаружены. Мероприятия по их поиску окончены – они длились несколько часов.

По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело
Фото: СК

По информации Следственного комитета, по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса.

Оба объекта сейчас работают в штатном режиме.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов. По информации МВД, информация об этом поступила третьего...
 
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