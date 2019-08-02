Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии

Источник материала: СТВ

Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» . По прогнозам метеорологов, это может обернуться повышением уровня мирового океана.





Только в июле Гренландия потеряла 160 млрд. тонн льда.





Кроме того, в Сибири, Канаде и на Аляске бушуют лесные пожары. Это тоже «разогревает» Арктику.