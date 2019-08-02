|
Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии
Источник материала: СТВ
Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе
Кроме того, в Сибири, Канаде и на Аляске бушуют лесные пожары. Это тоже «разогревает» Арктику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». По прогнозам метеорологов, это может обернуться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)