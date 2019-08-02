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В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +24. Тот же климатический расклад в Риме, с поправкой на плюс 4 градуса. +26 и облачно с прояснениями в Вене. В Мадриде в начале недели +34 и ясно, рассказали в программе
+24 и без осадков в Софии. Столько же, но с поправкой на облачность, в Анкаре. В Афинах ожидается +31 и без дождей.
+16 и дождь в Риге. На градус меньше в Вильнюсе. +20 в Варшаве и Киеве.
В начале недели в Москве синоптики прогнозируют +11 и дожди.
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В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +24. Тот же климатический расклад в Риме, с поправкой на плюс 4 градуса. +26 и облачно с прояснениями в Вене. В...
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