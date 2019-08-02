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«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

03.08.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зрелищные танцы, яркая мода востока и кулинарная экзотика – в Минске проходит день культуры Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Верхний город стал площадкой для масштабного шоу. Впервые на празднике прозвучала современная корейская музыка K-pop наряду с традиционными композициями на народных инструментах.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Гостей развлекали на многочисленных интерактивных площадках. Также здесь можно было попробовать блюда корейской национальной кухни.

Корреспондент Екатерина Чичерова провела весь день в атмосфере праздника и готова поделиться впечатлениями.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Танцы с веерами, лотосами, барабанами и виртуозное владение ножами – от происходящего на главной сцене праздника захватывает дух. Продолжили программу вокалисты. На фестивале прозвучала современная корейская музыка K-pop. Этот жанр популярен у белорусской молодежи. 20 команд представили самые знаменитые танцевальные хиты.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Наряду с современными композициями можно было насладиться и традиционными корейскими мелодиями. Среди новинок 2019 года – представление с самобытными инструментами самульнори.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Пак Мунхьюн, участник коллектива DoodulSori:
Само по себе слово самульнори означает «игра на четырех инструментах». Здесь таится особый смысл: вместе они олицетворяют явления природы, гармонию. Барабан пук символизирует тучи, большой и малый гонг – это молния и ветер. В конце все заканчивается дождем, за звучание которого отвечает инструмент чангу.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Сцена фестиваля объединила культуры двух стран.

«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

Вместе с корейскими творческими коллективами выступили и белорусские народные ансамбли.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Тхэ Чжун Ель, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Беларуси:
Культура играет важную роль в формировании понимания между странами. У Беларуси и Кореи очень теплые отношения. Мы рады ежегодно устраивать такие праздники и надеемся, что зрители проникнутся очарованием нашей страны.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Не обошли стороной и восточную моду. Зрителей познакомили с национальными костюмами ханбок.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Уже после выступления гости могли лично примерить наряд.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Екатерина Чичерова, корреспондент:
Раньше ханбок был неотъемлемой частью образа любого корейца, теперь же его надевают только по праздникам. Традиционный наряд состоит из пышной юбки чима и верха чогори. Мужской вариант также состоит из чогори, только подлиннее, и дополнен брюками. Есть и детские модели. Кстати, малыши в Корее начинают носить традиционный наряд уже с года.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Вокруг сцены расположились множество интерактивных площадок. Любители активного отдыха пробовали свои силы в игре тухо: с определенного расстояния нужно было закинуть тонкие палочки в деревянные бочки.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Для многих это оказалось настоящим испытанием.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Тяжело очень. Не каждый сможет попасть.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Работала и творческая мастерская. Можно было самостоятельно сделать корейскую маску Таль, которая издревле использовали в театральных постановках. Считалось, что такая маска даже обладают магическими силами и защищает от злых духов.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Алина Литвинчук, волонтер:
Вообще всего их было 12 штук, но с древности три затерялось, и осталось всего лишь девять.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

На фуд-зоне предлагали гастрономические изыски корейской кухни. Восточная экзотика на любой вкус.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Лариса Ким, предпринимательница:
Кимчи, вкусненько очень. Затем спагетти бататные, чапчхэ называется. Хе – это по-корейски значит «салат». Хе из рыбы, хе их филе куриного, хе из ушей.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Как по-корейски написать ту или иную фразу, можно было узнать у волонтеров в зоне каллиграфии.

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

– В основном просят написать просто свое имя. Мы подписываем также еще название нашего фестиваля. Также многие просят пожелать им здоровья и счастья.
– А вы можете написать «СТВ – лучший»?

«Мы рады ежегодно устраивать такие праздники»: как прошёл день Южной Кореи в Минске

Люди в материале: Пак Мунхьюн, Тхэ Чжун Ёль, Екатерина Чичерова, Алина Литвинчук, Лариса Ким
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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