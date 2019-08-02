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Лас-Вегас заполонили кузнечики
Источник материала: СТВ
Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе
Причиной такого вторжения стала погода. В засушливой Неваде выпало вдвое больше осадков, чем обычно, поэтому кузнечики и прилетели на огни Лас-Вегаса.
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Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Тучи насекомых сплошным ковром покрыли улицы и витрины. Метеорологи призывают...
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