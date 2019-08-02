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Шаманы подключились к борьбе с пожарами в Сибири и Якутии. Там огнём охвачено около 3 млн. га леса, рассказали в программе «Плюс-минус» . По размеру это, как площадь Бельгии. Дым распространяется на восточную часть России и не только. Его присутствие почувствовали вдоль побережья Канады и в американских Ванкувере и Сиэтле.





На борьбу со стихией брошены все силы военной авиации. Местные специалисты решили вызывать искусственные дожди. Кроме того, укрощать стихию пытаются шаманы.