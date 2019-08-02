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Шаманы подключились к борьбе с пожарами в Сибири и Якутии
Источник материала: СТВ
Шаманы подключились к борьбе с пожарами в Сибири и Якутии. Там огнём охвачено около 3 млн. га леса, рассказали в программе
На борьбу со стихией брошены все силы военной авиации. Местные специалисты решили вызывать искусственные дожди. Кроме того, укрощать стихию пытаются шаманы.
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Шаманы подключились к борьбе с пожарами в Сибири и Якутии. Там огнём охвачено около 3 млн. га леса, рассказали в программе «Плюс-минус». По размеру это, как площадь...
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