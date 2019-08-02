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Едете с ребёнком в отпуск? Какие документы нужно иметь с собой
Источник материала: СТВ
Август – последний шанс съездить в отпуск с ребёнком перед началом учебного года. Какие документы нужно иметь с собой на ребёнка, рассказали в программе
Алина Калацкая, директор туристической компании:
Норма провоза багажа – 23 кг на человека, 5 – в ручной клади. Даже если летит семья из 4 человек и они везут 1 чемодан, он должен быть не больше 23 кг. В ручную кладь нельзя класть жидкости больше 100 мл, колющее и режущее.
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Август – последний шанс съездить в отпуск с ребёнком перед началом учебного года. Какие документы нужно иметь с собой на ребёнка, рассказали в...
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