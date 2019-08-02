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Едете с ребёнком в отпуск? Какие документы нужно иметь с собой

03.08.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Август – последний шанс съездить в отпуск с ребёнком перед началом учебного года. Какие документы нужно иметь с собой на ребёнка, рассказали в программе «Плюс-минус».

Едете с ребёнком в отпуск? Какие документы нужно иметь с собой

Алина Калацкая, директор туристической компании:
Когда выезжают оба родителя, надо помнить, что ребёнку нужен только паспорт. На всякий случай, я советую взять свидетельство о рождении. Никаких разрешений на выезд не надо. Если ребёнок выезжает, вообще, без родителей, с сопровождающим или с бабушкой-дедушкой, то нужно сделать разрешение у нотариуса на вывоз ребёнка. Некоторые турагентства просят нотариально заверенное разрешение на вывоз ребёнка за границу, но это оправдано только в случае, если ребёнок едет с одним из родителей и необходимо делать визу.

Для белорусов исключением является лишь Албания. Албанская сторона в аэропорту может потребовать разрешение на вывоз ребёнка, переведённое на английский язык. Надо помнить правила провоза багажа на чартерных рейсах с вылетом из Беларуси.

Едете с ребёнком в отпуск? Какие документы нужно иметь с собой

Норма провоза багажа – 23 кг на человека, 5 – в ручной клади. Даже если летит семья из 4 человек и они везут 1 чемодан, он должен быть не больше 23 кг. В ручную кладь нельзя класть жидкости больше 100 мл, колющее и режущее.

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Август – последний шанс съездить в отпуск с ребёнком перед началом учебного года. Какие документы нужно иметь с собой на ребёнка, рассказали в...
 
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