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В этот день узнаем, какой будет зима. Народные приметы на первую декаду августа

03.08.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

6 августа – Борис и Глеб. В этот день начинались грозы, а потому за работу в поле не брались. Если кукушка низко летает – к дождю. Жужжание мух с утра пораньше – к солнечной погоде. 7 августа – Анна Холодница. Если в этот день холодно, зима будет суровой. Если тепло – солнечной и с лёгкими морозами.

В этот день узнаем, какой будет зима. Народные приметы на первую декаду августа

9 августа – Пантелеймон Целитель. Обычно в этот день завивается капуста. По традиции, крестьяне готовили с ней пирожки. Если кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

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6 августа – Борис и Глеб. В этот день начинались грозы, а потому за работу в поле не брались. Если кукушка низко летает – к дождю. Жужжание мух с утра пораньше – к...
 
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