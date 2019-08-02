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В этот день узнаем, какой будет зима. Народные приметы на первую декаду августа
Источник материала: СТВ
6 августа – Борис и Глеб. В этот день начинались грозы, а потому за работу в поле не брались. Если кукушка низко летает – к дождю. Жужжание мух с утра пораньше – к солнечной погоде. 7 августа – Анна Холодница. Если в этот день холодно, зима будет суровой. Если тепло – солнечной и с лёгкими морозами.
9 августа – Пантелеймон Целитель. Обычно в этот день завивается капуста. По традиции, крестьяне готовили с ней пирожки. Если кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.
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6 августа – Борис и Глеб. В этот день начинались грозы, а потому за работу в поле не брались. Если кукушка низко летает – к дождю. Жужжание мух с утра пораньше – к...
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