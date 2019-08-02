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То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

03.08.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В начале недели Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и холодных воздушных масс из Северной Европы. А уже со среды к нам придёт тёплая и неустойчивая воздушная масса с Запада, рассказали в программе «Плюс-минус».

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В республике сохранится холодная погода, температурный режим предполагается на 3-7 градусов холоднее обычного. В понедельник и вторник местами по территории пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5 +10. В дневное время по северо-восточной половине температура не превысит +13 +19, в юго-западных районах будет немножко теплее: +20 +23. Начиная со среды, погода будет меняться. Местами будут проходить кратковременные дожди разной интенсивности, сопровождаться они будут грозами. Температура воздуха повысится: в ночные часы, в основном, ожидается, +10 +17, днём прогнозируют +20 +26. В южных районах возможно повышение до +27 +29.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Виктория Матвиенко
 
 
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В начале недели Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и холодных воздушных масс из Северной Европы. А уже со среды к нам придёт тёплая и неустойчивая...
 
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