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То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В начале недели Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и холодных воздушных масс из Северной Европы. А уже со среды к нам придёт тёплая и неустойчивая воздушная масса с Запада, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В начале недели Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов и холодных воздушных масс из Северной Европы. А уже со среды к нам придёт тёплая и неустойчивая...
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