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Blue Dragon Race: благотворительный 5-километровый заплыв прошёл под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не ради рекордов. Благотворительный заплыв Blue Dragon Race прошел под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои силы на дистанции в 5 километров испытывали как спортсмены, так и любители. Первый участник приплыл к финишу уже через час и десять минут. Все средства, полученные с заплыва, пойдут на помощь ребенку с тяжелым заболеванием.
Этот заплыв участники не называют состязанием. Тот случай, когда дистанцию преодолеваешь не ради показателей и доказательств самому себе, а ради помощи тем, кто оказался в большой беде.
Наталья Бармакова, заместитель директора фонда помощи детям «Шанс»:
Просить о помощи – вовсе не признак слабости, а оказать ее – лучшая поддержка, особенно от большого бизнеса. Для генерального партнера этого заплыва «Беларусбанка» социальная поддержка – must have в политике компании.
Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Чтобы достичь возможного – а что такое 5 километров? – делать нужно невозможное. Лучший мотиватор – когда знаешь, что от тебя многое зависит.
Алексей Талай, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию:
5 километров за 1 час и 10 минут, и Павел Царев первым приплывает к берегу. Он не спортсмен, а любитель. Но в этот раз свое хобби объединил с благотворительностью.
Павел Царев:
Согласитесь, это хороший пример – чтобы помочь другому, не обязательно быть сильным или богатым. Достаточно лишь доброты.
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Новости Беларуси. Не ради рекордов. Благотворительный заплыв Blue Dragon Race прошел под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои силы на дистанции в 5...
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