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«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

03.08.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 августа в Беловежской пуще прошел праздник исконно славянского блюда. В поместье Деда Мороза гости согревали душу на Дне варенья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Оказалось, что зимний волшебник хранит множество рецептов приготовления лакомства. А уж ягод в этих местах хватит не на одну тысячу банок. Перед традиционным пущанским угощением не устояли и гости из других стран.

Корреспондент Петр Бутрим о магии натурального вкуса.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Петр Бутрим, корреспондент:
Традиция угощать гостей вареньем в Беловежской пуще была всегда. Ведь здесь, среди нетронутой природы, дары леса особенно чистые и вкусные. Недаром отдельные рецепты местного варенья держат в строжайшем секрете.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Приготовление знаменитого лакомства в заповеднике дело сакральное. Рецепты ягодного десерта передают из поколения в поколение и берегут как символ гостеприимства. У каждой хозяйки свои секреты. Неизменно лишь одно – только натуральные ингредиенты.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Дед Мороз:
Летописные упоминания о Беловежской пуще относятся к 1409 году, уже тогда это было место королевской охоты, охраняемая территория. Но и до этого здесь существовали секреты. Еще ятвяги варили прекрасное, удивительное варенье.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Актуальны пущанские варенья не только зимой, но и в разгар лета, когда на столе в основном только свежие лакомства. В первую очередь земляника, черника и малина. Их собирали буквально накануне праздника.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Ягоды из наших лесов. Сами собирали, сами варили. С душой приготовлено, все очень вкусное.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

А еще есть клюква и ежевика. Специально за брендовым угощеньем в реликтовый лес приезжают любители сладкого и из соседних стран. Чех Михаэл Симонек на изучение белорусской культуры, в том числе и кухни, отвел 10 дней.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Михаэл Симонек, турист (Чехия):
У нас в Чехии чаще варят густые джемы, и ягоды в них перемешаны. У вас же варенье немного другое. Мне больше всего понравилось черничное. Этой ягоды у нас очень мало, поэтому приезжаем в Беларусь.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Кулинарная экскурсия увлекла и взрослых, и, конечно, главных ценителей ягодного десерта – детей. Большой ажиотаж на дегустациях.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Здесь очень вкусное варенье. Мне здесь все понравилось. Я пробовала черничное варенье.

Варенье из лесных ягод, ароматные блины и травяной чай – самая популярная комбинация. Без этого поместье не покидает ни один гость. Закатанную баночку везут и близким как сувенир из летней пущи.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Тамара Развенкова, жительница Бреста
Вот видите, накупили целый пакет варенья. Мы первый год на таком празднике, и очень нам понравилось.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Необыкновенно сладкие дни в Беловежской пуще могут стать ежегодными. Ведь натуральное варенье здесь уже давно больше чем просто кулинарный бренд.

«Ягоды из наших лесов»: почему варенье из Беловежской пущи считается особенно вкусным?

Люди в материале: Пётр Бутрим, Михаэл Симонек, Тамара Развенкова
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 3 августа в Беловежской пуще прошел праздник исконно славянского блюда. В поместье Деда Мороза гости согревали душу на Дне варенья, сообщили в...
 
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