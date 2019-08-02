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«Танковый биатлон»: сборная Беларуси пришла к финишу второй

03.08.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси пришла к финишу второй в первой индивидуальной гонке конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон», который проходит в Алабино, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Звезда».

В заезде приняли участие команды Беларуси, Китая, Азербайджана и Сербии.

Фото: ТРК Звезда
Белорусские танкисты показали результат 00:21:53. Победу же одержала сборная Китая (00:21:01). Третье место заняли танкисты из Азербайджана (00:24:26). Четвертой к финишу пришла сборная Сербии (00:32:14).

Всего в конкурсе принимают участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.
 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси пришла к финишу второй в первой индивидуальной гонке конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон», который проходит в Алабино, сообщает корреспондент...
 
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