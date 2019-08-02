«Танковый биатлон»: сборная Беларуси пришла к финишу второй

В заезде приняли участие команды Беларуси, Китая, Азербайджана и Сербии.





Фото: ТРК Звезда

Белорусские танкисты показали результат 00:21:53. Победу же одержала сборная Китая (00:21:01). Третье место заняли танкисты из Азербайджана (00:24:26). Четвертой к финишу пришла сборная Сербии (00:32:14).





Всего в конкурсе принимают участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.





«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.



