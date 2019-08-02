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Сообщения о минировании железнодорожного вокзала в Минске и двух авиарейсов оказались ложными, заведено уголовное дело

03.08.2019 20:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проверка железнодорожного вокзала в Минске и двух авиарейсов – "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" завершена, сообщения о минировании оказались ложными, сообщила в своем телеграмм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме (анонимном электронном письме о минировании – ИФ) объекты, взрывных устройств не обнаружено", - проинформировала Чемоданова.

"В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения", - добавила она и напомнила, что для "лжеминеров" предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч.1 ст. 340 УК Беларуси) в Национальном аэропорту "Минск" и столичном железнодорожном вокзале.

"В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого", - отмечается в сообщении СК.

Как сообщалось, посетителей железнодорожного вокзала в Минске в субботу вечером эвакуировали из-за сообщения о минировании здания вокзала. Также саперно-технические бригады проводили проверку авиарейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" после сообщения о заложенном взрывном устройстве. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Проверка железнодорожного вокзала в Минске и двух авиарейсов – "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" завершена, сообщения о минировании оказались ложными, сообщила в...
 
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